天晟醫院落實防疫政策提供視訊遠距門診。(天晟醫院提供／呂筱蟬桃園傳真)

隨著新冠肺炎疫情升溫至全國三級警戒，醫療機構量能均面臨嚴峻考驗。中壢天晟醫院除了配合中央疫情指揮中心進行醫療營運降載政策外，也同步提升院內各項防疫策略。蔡芳生院長表示，

這幾週隨著疫情不斷擴大，讓許多原本需要回到醫院看診的病人都受到影響，有些是延遲或因應政策而取消就醫，這不僅影響病人就醫權益甚至會影響病人已經穩定的病情。因此，醫院為了顧及社區民眾就醫需求，於5月28日前均提供視訊診療門診，讓有需要及符合條件的民眾在家也能看診，落實防疫策略、降低人流接觸帶來的潛在感染風險。

天晟醫院表示，因應這次疫情急遽升溫所開設的視訊診療門診，適用於對象為沒有緊急醫療需求的門診病人，初診、複診都能預約，看診費用與到院看診完全相同，並有健保給付。有就醫需求民眾，可透過下列步驟完成視訊診療門診：

1.選擇網路掛號、或專人協助，專線電話(03)462-7171，取得看診時間及資訊。

2.確認並備妥Line視通訊軟體功能。

3.在約定的看診時間上線，並出示健保卡，完成看診。

4.病人視訊診療結束後3天內，由家屬或代理人持看診病人之健保卡到醫院完成補卡、批價及領藥等程序。

面對國際疫情延燒與國內本土案例不斷，院長蔡芳生表示，醫療科技ABCD的導入與運用在各級醫療機構已經是勢在必行，而天晟醫院在這部份已超前佈建，這次因應疫情，不僅應用科技軟體在醫療視訊診療業務，日前更與微軟(Microsoft)合作，將HoloLens2 MR功能應用在居家醫療場域，做為輔助醫療人員間重要的溝通工具。

(中時 )