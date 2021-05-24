1名媽媽因為家中孩子患慢性疾病需長期服藥，原本預定5月中須回診，但因疫情爆發，她考量再三之下仍決定帶孩子回診，不料卻在醫院遭民眾酸，「怎麼帶小孩來」、「不怕死也不要拖著小孩吧」，她事後無奈解釋備用藥最多只能撐到6月，回診也才能確定下次藥量；許多網友回應她「不用在意！哪一個媽媽希望帶孩子去醫院的」。

1名媽媽在臉書「爆怨2公社」發文表示，疫情嚴重，她與家人在本月10日起就沒有外出，但21日是兒子預定回醫院抽血檢查的日子，她當初沒想到疫情爆發，家中備用藥頂多只能撐到6月中，考量到抽血也能知道下次藥量，因此她決定帶兒子回診；她當天到醫院時依規定做好防疫措施，包括戴口罩、定時酒精消毒手部。

媽媽帶兒子到醫院回診，遭民眾酸，「怎麼帶小孩來」、「不怕死也不要拖著小孩吧」，她事後無奈解釋備用藥最多只能撐到6月。（圖／翻攝自臉書「爆怨2公社」）

但該媽媽說，她當天雖然做好萬全防疫準備，在醫院時，仍被其他民眾碎言碎語，「怎麼帶小孩來這裡啦！」「你不知道現在很可怕嗎？」「不怕死也不要拖著小孩吧！」讓她相當無奈，事後發文表示「要我怎麼辦？不回診很快就沒有藥吃了，我的小孩我很在乎好嗎？」她還補充說，當天兒子只有抽血、看診時才抱出來，其他時間都在有雨罩的推車裡。

貼文公開後，不少網友給予原PO暖心鼓勵，「不用在意！沒有一個當媽的願意孩子生病，做好我們自己的事就好了！」、「哪一個媽媽希望帶孩子去醫院，辛苦你了」、「管他人說什麼，孩子最重要」、「如果可以，誰願意抱小孩去醫院？」、「該回診就要回診，不要理會那種輕重不分的人」、「這個時期，誰不知道要避免去醫院，會去醫院都是不得不的」。

(中時新聞網)