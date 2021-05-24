漫威最受歡迎反派英雄「猛毒」近日正式釋出全新續集《猛毒2：血蜘蛛》電影預告片，全球影迷熱血沸騰！adidas於電影正式上映前，搶先推出猛毒限定籃球鞋款D.O.N. Issue #2 “Venom”，攜手漫威MARVEL與猶他爵士隊得分王牌、人稱「蜘蛛人」的米契爾，將猛毒的黑色黏液及一口銳利的猛牙注入鞋款設計，一同打造球場上的最強反派。

D.O.N. Issue #2 “Venom”鞋側底部鮮紅色設計象徵猛毒邪惡外表下的正義之心，黑紅配色的強烈對比，打造搶眼又侵略性十足的外型，助鞋迷們穿上即如猛毒般猖狂放肆、強悍氣勢震攝全場。

此外，adidas也同步推出女蜘蛛人限定籃球鞋款D.O.N. Issue #2 “Spider Gwen”（男、女段尺碼），靈感來自電影《蜘蛛人：新宇宙》中出場的女蜘蛛人Spider Gwen，利用黑白兩色貫穿鞋身，細節處點綴螢光粉和螢光藍線條，自然展露女蜘蛛人俐落又帥氣的個人特色。

adidas D.O.N. Issue #2 “Venom”以一襲黑魂貫穿鞋身與Bounce中底，鞋側鋸齒線條利用反光材質，創造異材質的層次堆疊；鞋後跟印上猛毒的血盆大口與滿口尖牙，延伸至鞋底的亮紅線條則呼應猛毒的長舌頭，鞋舌上更綴有單隻猛毒的白色大眼，以張力十足的狂野視覺壓制場上勁敵。

正如同米契爾本季爆發性表現，疾速球風及超強破壞力，創下生涯新高的得分與助攻，帶領爵士打出全聯盟例行賽最佳戰績，直搗季後賽！adidas同步推出米契爾與猛毒的聯名服飾，包括經典黑色長袖連帽外套、簡約粉色與黑色款短袖上衣T-Shirt，全系列皆印上覆蓋猛毒黏液的英文字母“D.O.N.”，及猛毒面孔，強調此次最強反派英雄的帥氣聯名。

(中時 )