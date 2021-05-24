屏東縣政府為盡早阻斷社區傳染鏈，24日緊急在潮州鎮中山公園設立「社區篩檢站」，首日篩檢人數98，經快篩結果呈現，98人都是陰性，至於PCR還要等結果，但也讓鎮民稍稍鬆了一口氣。

屏東縣長潘孟安上午特別視察篩檢站整備狀況，除提醒採檢人員做好防護措施及人潮動線、分流外，強調篩檢站將以潮州泗林、四春、光春、三和等4里且與確診者足跡有重疊的里民為優先篩檢對象，呼籲民眾勿恐慌，大家配戴口罩、減少外出群聚，共同防堵社區傳染。

(中時 )