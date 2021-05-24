本土疫情大爆發，影響民眾捐血意願，全台血液庫存岌岌可危，女星夏語心一聽到此消息立刻出門捐血，本名意外曝光引起熱議，連她自己都感到驚訝。

夏語心今（24日）透過臉書表示，自己聽到O型庫存剩下4～7天，馬上出門捐了250c.c.，因為捐血要拿出健保卡，她的本名「呂毓凌」跟著曝光，許多網友都把重點放在名字，紛紛留言：「以為夏語心就是妳的本名」、「你的名字好難唸，好像繞口令」、「還好不姓沈」、「我怎麼想到玉琳哥」、「真名和藝名都很美」、「妳本名很武俠」。由於太多人都在討論本名，夏語心有點被嚇到，「大家居然對我本名這麼有興趣喔！」

考量未來有出國需求，而且家族成員有人任職航空業，夏語心事先在醫院網站預約，5月中旬就打完AZ疫苗第一劑，她在捐血的時候跟醫療人員確認，只要沒有不舒服就能捐血；至於施打疫苗的真實感受，她透露打針的地方會有點像淤青的疼痛感，隔天體溫升高到37.2，但還不到發燒，睡了午覺後退至36.7；有腰痠的反應，不過有可能跟生理期有關。接種完第一劑後，她預計7月底施打第二劑。

中央流行疫情指揮中心今公布最新的疫苗施打資訊，表示周末兩天共有2223人完成接種，連同上周五累積的29萬9844人次接種，累積接種人次已達30萬2698人。

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(中時新聞網)