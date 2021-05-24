新北市長侯友宜指示防疫工作整備滴水不漏。（中和區公所提供）

公所同仁於傳統市場宣導防疫措施。（中和區公所提供）

環保組於公共區域全面大清消。（中和區公所提供）

因應新北疫情持續嚴峻，中和區確診者不斷攀升，為強化防疫管理及關懷服務，新北市長侯友宜指示中和區於23日在連和市民活動中心成立「熱區防疫中心」，由中和區長賴俊達擔任指揮官，結合區公所、警政、衛生、消防及中和清潔隊進駐，統籌熱區防疫工作，掌控各組作業、強化防疫工作。啟動為期三天(自5月23日至5月25日止)的強化三級防疫措施，包含強化防疫宣導、巡查(邏)、熱區消毒及關懷四大面向，另增設雙和醫院機動篩檢站。

新北市政府疫調分析中心針對中和區確診人數及疫調足跡進行科技疫調分析，熱區範圍以中和的漳和地區為主，涵蓋範圍大多與萬華有工作及活動關係的中原里、碧河里、福真里、連城里、力行里、連和里、平河里、中正里等8里，約4萬5000位市民受關懷與規範，包含22處路段、171家管委會、計7家賣場計 (3美聯社、3全聯、1家屈臣氏)。

公所除了透過里長廣播、宣傳車巡迴、公佈欄及張貼宣傳、宣導、媒體及社群網站等8大宣傳管道，另結合警政組、里鄰長及巡守隊加強巡查。單日出動83位里民於各里清消及宣導防疫措施，巡守隊及民防團272人於20條熱區路線宣導。廣播車早上8時起繞行熱區8里宣導民眾疫情防範措施。也動員鄰長協力住家及公寓大廈清掃，針對住宅大樓大門及門鈴擦拭並加強消毒。並由本所與警察局帶隊，每2小時1次，針對轄內熱點道路店家5條路線(連城路及連城路347巷)進行聯合防疫稽查，店家80家，因疫情嚴峻，僅有1成開店，店家及攤商均有防疫觀念，皆按規定採外帶方式營業。公園、運動場域共封閉91處，公廁封閉22處，以走動式宣導方式提升市民的憂患意識。

此外，出動消毒人力250人次、車載式消毒機2台、委外廠商出動消毒人力30人次、背負式消毒機15台，針對，管制熱區內針對中正里、連城里、力行里、碧河里等4里，進行里內巷弄環境大消毒，其餘轄內公共區域，包括巷弄街道、賣場、商場、公園全面大清消，另針對轄內交通樞紐3大捷運站、新巴士、候車亭、共享機踏車(如youbike、wemo共享機車)從過去每月增為每日定時消毒，徹底消滅病毒。也向住家、公寓大廈發送居家防疫消毒9步驟，倡導民眾阻絕病毒於門外。

關懷部分，熱點區內照常實施獨居長者送餐，動員237人力關懷熱區獨居長輩、熱區機構及撥打關懷電話關懷居家檢疫者；也加強巡視熱點區內街友照顧；垃圾清運部份，則規劃於熱區內垃圾清運再加設6個定點收運，分時段分流疏散人潮，並強化周邊消毒作業定時定點垃圾清運。另外，在熱區範圍增設雙和醫院機動篩檢站。

中和區長賴俊達表示，為達成任務，中和熱區防疫中心包含公所、分局、衛生所、環保單位、各里鄰長、巡守隊、環保志工共計2千1百多位人員齊心抗疫、全面守護；感謝區民配合政府防疫政策，再次呼籲民眾，現在是疫情關鍵期，三級防疫措施再強化，請民眾避免不必要的外出，讓人潮移動縮小，希望快速圍堵疫情。

(中時 )