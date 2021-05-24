國內疫情升溫，旺宏教育基金會考量全國提升至第三級警戒可能影響學生提交作品企劃書作業時程，因此決定將今年旺宏科學獎報名繳件截止日期將順延1周至6月7日。

被全國高中職校視為台灣「高中諾貝爾獎」的「旺宏科學獎」今年適逢創辦第20周年，為鼓勵更多對科學研究有興趣的同學化創意為實作，特別大幅加碼獎學金20％，最大獎「旺宏獎」獎學金由新台幣48萬元提高至57萬6000元。

旺宏教育基金會表示，目前因疫情停課在家學習的高中職學生可利用時間撰寫自己的科學創意作品，透過網路線上繳交「創意說明書」參加今年的競賽評選，屆時獲選入圍決賽的同學也可利用暑假期間完成科研專題。

旺宏科學獎能夠持續舉辦並獲得各界高度肯定，最重要的推手就是旺宏科學獎的召集委員，包括召集人陽明交通大學講座教授吳妍華、陽明交通大學終身講座教授林一平、元智大學校長吳志揚、中正大學校長馮展華，更邀得中央研究院副院長周美吟加入召集委員行列，與國內頂尖科學專家組成公平公正評審團隊共同審查。

旺宏科學獎每年提供高達100個獲獎名額，包括約20名進入決賽之大獎及約80名佳作，總獎金約500萬元，今年獎金全面加碼20％，總獎金大幅提高，希望透過高額獎金激勵，吸引優秀學子狂飆科學創意。相關資訊請至旺宏教育基金會查詢。

(中時 )