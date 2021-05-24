因應即將進入6月夏季電價，加上原料價格仍維持在高檔，國內聚酯、加工絲、尼龍等相關產品，預期在第二季底到第三季，將調漲產品報價。上中游紡纖業者估，如有漲價，幅度約在2％上下。

至於下游的成衣產業廠商，預期這次的調幅則在5％以上。

針對工業生產用電大戶，國內夏季電費調漲的期間是在每年的6月至9月止。

受惠今年以來至今，加工絲、尼龍等產品報價已上漲了一成以上，包括力麗（1444）、力鵬（1447）、宏益（1452）及聯發紡（1459）等國內聚酯加工絲、尼龍廠，今年首季的營業毛利率，都比去年同期提升四個百分點以上。

力麗指出，第二季底到第三季，產品價格調漲的幅度，除了要看夏季電價，也要視上游石化原料EG、PTA及CPL等產品的價格而定。

紡纖業者指出，由於今年以來，聚酯、加工絲、尼龍等產品的價格已調漲過幾次；下次的上漲的時間，除了反映夏季電價上漲，生產成本增加的因素外，也要看全球原物料價格是否持續上漲而定。

不過，國內成衣大廠儒鴻指出，尼龍今年以來價格出現走高，首季的毛利率尚未反應原物料價格上揚。預計漲價會影響第二季的出貨，轉價的部分會和客戶討論。

儒鴻在先前已預先告知，反應原物料上揚，公司預計在第二季底到第三季會調漲產品報價。

每年的第三季、第四季初，是成衣業者接受客戶下一年訂單及報價的時間，在反映紡纖布料、紗線及配件等物件上漲下，市場指出，已有成衣廠陸續反映產品報價調漲。

國內羽絨衣大廠廣越指出，以市場羽絨產品的報價來說，從去年底至今，相關原料產品的價格上漲幅度，已超過8、9成，甚至有的超過1倍。

另外，包括布料、拉鍊、紗線等配件，從2020年的下半年也都有上漲，為反映原料價格上漲，成衣廠對客戶的報價，也會在接洽明年訂單時，陸續調漲。

廣越指出，在歐美服飾消費市場解封後，部分客戶從第二季就開始追加單；廣越預期，從8月開始，到今年的第四季，在與客戶洽談2022年訂單時，就會跟進調漲報價。

(工商 )