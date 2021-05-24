缺水暴雨來也沒用？ 戴立綱曝台灣已進入極端氣候｜Weather forecast

中央氣象局針對北北基、桃園、新竹等14縣市發布豪雨特報，根據氣象局統計，台北市內湖區的東湖國小測站，今天截至下午6點40分降雨量共157.5毫米，居全台第一。有網友PO出東湖水淹輪胎的照片，讓眾人驚呼「嚇死人了！」

雨炸北台灣！全台降雨量第1地區曝光 積水50公分小巷成小河

有網友在臉書社團《我是內湖人》PO照表示，東湖地區3小時累積雨量達142毫米，且部分地勢較低的道路，積淹水超過30-50公分，已通報警消、水利處到場戒備，提醒大家留意安全；此外，中央水利防災中心也通報雙北調節性放水，要下游民眾提高警覺。

從照片中可見，東湖路58巷積淹水約50公分，摩托車及腳踏車的輪胎幾乎被淹沒，照片曝光引起網友驚嘆：「感覺住戶心裡很苦…」、「嚇死人了！淹這麼嚴重哦？」

根據台北市災害防救辦公室通報，截至下午4點，內湖區五分里東湖路58巷積淹水超過30公分，其他包括康寧路3段178號、大湖街168巷、內溝溪忠三街橋等地勢較低窪地區都有局部積淹水情形。

氣象局網站統計資料顯示，累計從24日凌晨0點至下午6點40分，降雨量最多的前三名測站依序為：台北市內湖的東湖國小測站157.5毫米，新北市石碇區十三股測站153.5毫米，新北市汐止區國道3號國三S010K測站153毫米，此外，包括南投縣國姓鄉、新竹縣尖石鄉、新北市新店區降雨量都有約140-150毫米，名列前十，不過整體來看，降雨大都集中在北台灣，對缺水的南部來說挹注不大。

(中時新聞網)