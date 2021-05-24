紐約百老匯音樂劇至今已停演了一年多，日前紐約州長庫莫公開宣布，預計在今年9月恢復百老匯演出，根據百老匯網站公告，預計登場的節目包括《獅子王》、《漢密爾頓》等，10月還有廣受觀眾歡迎的《歌劇魅影》，《哈利波特》則是要等到2022年重新上演。

疫情重創世界經濟，具有規模的文化產業也難以置身事外，特別是牽動一座城市經濟命脈的百老匯音樂劇，自去年3月關閉以來，紐約不少劇院也已關閉了一年多，許多演員、工作人員失業，經濟民生問題備受考驗，然而，隨著疫苗問世與施打率普及，紐約的劇院已有重新開放的趨勢。

據了解，今年9月可望上演的音樂劇，還包括《芝加哥》、《戴安娜》、《阿拉丁》、《紅磨坊》等。現在在紐約進劇院看表演，同樣須符合疾病防治規範，包括戴口罩，量體溫，保持社交距離以及留下可聯繫的資料，以確保能隨時追蹤，或提供疫苗施打證明或是近期檢查的陰性報告等。

(中時 )