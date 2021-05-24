甘肅馬拉松事故造成21人死亡，中共中央紀律檢查委員會24日強烈指責主辦方，指主辦方歸責「天氣突變」難平疑慮，主張徹查責任。

中紀委網站文章針對此事件表示，極端天氣出現「不可控」，但高風險運動項目管理監督「不能失控」。甘肅事故這樣的越野賽道設計是否合理、是否慎重，救援設施與組織力量，能否滿足安全保障要求，需要進一步核實給出答案。

中紀委指出，賽事舉辦地，地形複雜、海拔較高、天氣變化多端，僅靠簡單氣溫、風力預報是否足夠？是否有山區賽道天氣變化的即時通報和研判、預警機制？比賽中途出現惡劣天氣後，能否及時叫停比賽，讓後續損失程度最大可能降低？這些都是人們的追問。事件具體原因和相關責任必須徹查，給21名遇難者和公眾一個交代。

此外，大陸國家體育總局23日晚間召開「全國體育系統加強賽事安全管理工作會議」，大陸國家體育總局局長苟仲文坦言，原有以行政管理體系為主導的管理模式難以適應新形勢下監管任務要求，工作中存在一些問題和不足。會議上提出，要做好重大賽事安全管理工作，制定安全工作和緊急應變方案，建立「熔斷機制」，且需強化體育賽事風險評估，進一步強化行業管理責任，確實提高體育行業安全管理工作水準。

(中時 )