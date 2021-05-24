國內疫情嚴峻，各地捐血人數直線下降，全台血庫告急，國民黨黨主席江啟臣24日挽袖捐血，也仔細了解捐血中心防疫措施。江啟臣表示，目前所有捐血中心都加強防疫準備，卻仍不敵持續下滑血液庫存量，呼籲民眾勇敢捐出熱血，用行動撐著醫療量能。

受到疫情影響，各地捐血人數直線下降，加上往常的捐血活動全面停辦。根據台灣血液基金會的統計，血液庫存天數從5月17日的6.7天(44,620單位)，短短5天就跌落至4.4天(29,266單位)，減少1.5萬袋血，如若持續下滑，將嚴重衝擊醫療量能。

江啟臣今天前往捐血中心，向告急的血庫投入熱血，也仔細了解捐血中心的防疫措施。以豐原捐血中心為例，除了要求同仁全程配戴口罩、接待捐血者前後確實消毒洗手、落實自我健康狀況監測、人員分流上班外，針對捐血民眾也依照防疫規定，不止進行實聯制登記，也透過體溫量測、酒精消毒、乾洗手、查詢旅遊史的方式，進一步做好防疫準備。

江啟臣指出，疫情當前，防疫措施不可少，目前所有捐血中心都加強防疫準備，卻仍不敵持續下滑的血液庫存量，他邀請好朋友們，在確認身體狀況、做好防疫措施後，前往捐血中心捲起衣袖，勇敢捐出熱血，用行動撐著醫療量能。

(中時 )