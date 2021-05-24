特斯拉今年初股價衝高後急轉直下，近4個月更重挫逾三成，使得放空特斯拉的空軍終於喜嚐獲利甜頭，投資專家同時認為，特斯拉短線可能持續走低，最低可能下探450美元。不過值得注意的是，儘管股價低迷，但特斯拉的空單水位也大幅下降。

受到比特幣崩跌與中國市場銷售不如預期的雙重打擊，特斯拉5月股價呈現跳水，上周三盤中最低一度來到550美元，上周五收盤報580.88美元，短線跌幅超過三成，較1月初高點更已重挫逾四成。

MKM Partners首席市場技術面分析師歐哈拉（JC OHara）表示，「特斯拉向來有超漲或是超跌的情況，這次反轉下跌後，短線可能會出現跌深反彈，不過整個趨勢還是偏空，我認為最低可能下探450美元。」

New Street投顧創辦人沙波羅（Delano Saporu）也指出，「目前市場氛圍對成長股不利，特斯拉是此一族群的指標，因此更是首當其衝，不僅許多投資人都逢高出脫，買盤也有明顯縮手的跡象。」

由於股價急殺一波，特斯拉空軍今年終於嚐到獲利甜頭，根據S3 Partners的研究報告顯示，今年迄今放空特斯拉的空軍帳面獲利約40億美元。

去年特斯拉股價狂飆743％，空軍血流成河，總虧損高達創紀錄的400億美元。

特斯拉同時也是空軍今年獲利最豐碩的一檔投資標的，放空特斯拉的獲利還比另四檔個股的獲利總合還多，讓空軍有賺頭的另四檔個股分別是超微、中國電動汽車製造商蔚來、串流服務業者Fastly與太陽能廠Sunrun。

特斯拉空軍最有名的莫過於在2008年金融風暴中藉放空大賺的投資巨鱷貝瑞（Michael Burry），他的投資公司上周揭露第一季底總共持有特斯拉5.34億美元的賣權。

不過，貝瑞加碼放空特斯拉的動作與市場整體趨勢背離，因為根據S3的統計，目前放空特斯拉的空單總水位約220億美元，較年初大減約22％。

但是特斯拉依然穩居空軍最愛的狙擊標的，空軍次愛的標的是亞馬遜，但空單水位較特斯拉少了快四成，第三大放空標的微軟的空單水位甚至比特斯拉少了近1倍。

(工商 )