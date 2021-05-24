衛福部長陳時中日前喊出「校正回歸」一詞，引發各界議論，不少人表示不再相信指揮中心公布的確診數。對此，台北市議員王世堅表示，中央疫情指揮中心現在是為德不卒，並指向人民報告的數字，越真實越好，但若指揮中心講的很模糊，現在又有「校正回歸」，不如一周開一次記者會就好，他更感嘆，現在稍微談論一下，都有可能被網軍圍剿，猶如回到納粹時代。

王世堅25日在政論節目《平論無雙》中表示，指揮中心到現在為止，就是為德不卒，我們要把越複雜的事情變得越單純，向人民報告的數字越真實越好，好不容易去想出一個校正回歸，還說國際上也有用這個名詞，但卻讓民眾心信降低。

王世堅指出，為何採檢趨勢也應該納入觀察，因為很多人去採檢，是本身就居住在高風險地區，也有很多人是無症狀或輕症的，所以不能忽略採檢趨勢，而校正回歸以後的趨勢雖然看起來有下降，但還要再觀察一個禮拜，這個線形更穩定以後，才有所謂的趨勢。

王世堅認為，現在疫情高漲，指揮中心要穩定社會人心，當然就會往正面解釋，但不幸中的大幸是，到目前為止累計確診的4917例中，死亡人數只有29人。但他也說，指揮中心如果以後要像這樣，講的那麼模糊，記者會一開開一個鐘頭，既然有校正回歸了，那以後一個禮拜開一次算了，「這樣也能穩定人心囉」。

王世堅也呼籲，指揮中心要相信人民的智慧，相信人民願意合作，且要化繁為簡，王世堅也說，不管支持哪一邊的網軍，此時此刻都應該休兵，這是我們展現團結的時候，民主的意義和精神，最重要的就是要集思廣益、充分討論、找出對策，如果稍微談論一下，不小心批評一下，就要被網軍圍剿，他希望這些網軍，即便拿了錢，這時候安穩一點不行嗎？

(中時新聞網)