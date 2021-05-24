玉山國家公園大水窟山下方的杜鵑營地，16日因登山客踢倒瓦斯爐頭，點燃松針引發森林大火，迄今延燒9天；23日山區天降甘霖，原本以為可以熄火，但涓滴雨量不足以滅火；24日清晨火勢再度延燒，直到下午5點半才等到及時雨。

來自台北、包括NCC官員在內的5人登山隊，16日清晨在杜鵑營地煮食時，不慎引發火災，由於森林密布，天乾物燥，還有富含油脂的二葉松、鐵杉，杜鵑及箭竹等易燃樹種，火勢一發不可收拾。

火場地點屬嘉義林管處管轄的玉山事業區第52林班，因此，嘉義林管處派打火隊上山滅火；直升機也支援以吊掛水袋方式澆灌，不僅是杯水車薪，更難以澆熄熊熊烈火。

23日下午2點40分，玉山山區普降甘霖，到下午3點55分，共降雨2.5毫米；5點3分甘露再臨，下了50分鐘，降雨4.5毫米，當天總共降雨7毫米，從玉山俯瞰火場，火勢有減緩趨勢。

24日清晨，林火持續往南側的稜線延燒，不過，經過前一天的降雨滋潤，火勢已不再猛烈；由於山區雲霧籠罩，煙與霧在山巒之間交纏，氣象預測降雨機率很高，希望山區下午能夠再降雨，讓這場森林浩劫盡快終結。

但是，下午包括魚池鄉日月潭、國姓鄉九份二山都降雨，大水窟山附近卻是只見雲霧，沒有雨滴。

玉山氣象站觀測技士謝新添說，整天大旱望雲霓，一直到下午5點半才開始下雨，所幸雨勢比前天大，到日落時累計雨量已超過16毫米，希望這波雨勢，能夠澆熄杜鵑營地的林火。

(中時 )