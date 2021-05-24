本土病例大爆發，每天暴增上百例確診，各縣市政府管控加嚴，台北市長柯文哲在臉書坦言，「病毒的蔓延根本不容許我們停下來喘氣」，疫情過去十天的變化，即使他是急重症外科醫師，也覺得疲於奔命，應付不暇。

柯文哲表示，疫情進入第二波高峰，今天在台北市的安養機構也出現院內感染，一大早防疫醫師就進駐進行檢傷分類，需要立刻住院治療的送去醫院，其他的先隔離觀察，也避免感染擴散。

柯文哲指出，過去一年，我不斷的呼籲，大家要習慣與疫情共存的「新常態」，這個世界的變化實在太快了，過去十天變化，即使我這個急重症外科醫師，也覺得疲於奔命，應付不暇。

柯文哲說，台北市的負壓病房、防疫專責病房、加護病房、一般防疫旅館、加強版專責防疫旅館有多少？篩檢量能夠不夠？疫苗還有多少？哪些人優先施打？需不需要進一步管制？每天我們都在面對問題、解決問題、然後再面對更多突然出現的問題。

柯文哲強調，病毒的蔓延根本不容許我們停下來喘氣，當整個公衛醫療體系非常緊繃的此刻，我也必須調整戰術，過去習慣獨立作戰的各個醫療院所，必須改為區域聯防，和專責防疫旅館，互相轉送病人。

柯文哲認為，各區域再由衛生局跨區域整合，聯合調度加強疫情的管控。現在沒有自掃門前雪的空間、誰也不能心存僥倖，我們非常努力，也請所有的市民朋友一起合作。

柯文哲呼籲，市民盡量在家、出門戴口罩、勤洗手、多消毒，做好自我健康管理，把醫療資源留給真正需要的人，請大家一起為台灣加油，也為第一線的防疫人員加油。

(中時 )