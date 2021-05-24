繼大陸武漢弘芯之後，中國再傳半導體業爛尾。陸媒引述消息人士稱，濟南泉芯已停發薪資，400多名員工沒有拿到4月薪水，其中近半數員工是台灣籍工程師，業界盛傳傳泉芯與弘芯背後操盤人為同一人。

《多維新聞》引述大陸半導體新聞網站《集微網》透露，投資規模達人民幣598億元(合台幣2638億元)的濟南泉芯，4月起停發薪資，工程陸續停擺。該公司400多名員工中，有180名是從台灣挖角的台籍工程師，其平均月薪約在5萬至10萬元人民幣(合台幣22萬至44萬元)之間。

號稱總投資達2600億元的山東濟南泉芯泉芯集成電路公司爆發爛尾風波，180名從台灣挖角的工程師從4月起遭欠薪，公司建設工程亦已停擺。（圖／微博）

泉芯的員工透露，「公司處境艱難，4月起已開始停發薪資，並逼迫員工離職」。周邊其他專案施工的承包商稱，「這個專案建設期間多次更換工程總包，這在建築行業十分罕見，顯然該項目長期存在著巨大風險」。

報導引述大陸上市企業財報資料顯示，大陸大量補貼半導體產業，2020年對113家半導體行業企業的補貼總額達106億元人民幣(合台幣467億元)，比10年前增長12倍。不過，大陸的半導體業的發展卻不順遂，除遭到美國的科技封鎖之外，行業內也接連爆發企業爛尾風波。

今年2月大邦千億級半導體產業武漢弘芯公告遣散全體員工。資料顯示，武漢弘芯成立於2017年11月，曾因引進大陸唯一一台能生產7奈米晶片的ASML高階光刻機而在業內名聲大噪。但到2020年7月，該公司被曝發生資金鏈斷裂問題，該款先進的光刻機被抵押到銀行，千億級半導體項目由此停滯。

陸媒指出，化名為「曹山」的安徽典創電子董事長鮑恩保同為武漢弘芯、濟南泉芯的操盤人，操作兩家公司的手法如出一轍，包括頻繁往返台灣挖角人才，由地方政府出資發展等，預料泉芯可能將步弘芯的後塵。

不過，鮑恩保近期回應稱，在弘芯和泉芯兩個項目中進行工商登記的「曹山」是他的一位同事蔣尚義。

鮑恩保還表示，自己從未印刷和使用過偽造的名片，蔣尚義的加盟也與自己毫無關係，兩人素未謀面。一位蔣尚義身邊人士稱，蔣尚義加盟時，曹山早已離開弘芯。

根據公開資料顯示，濟南泉芯成立於2019年1月底，是家投資規模達百億人民幣的半導體公司，在股權結構上，4大股東分別為濟南集芯產業發展投資合夥企業（有限合夥）、逸芯集成技術（珠海）有限公司、濟南高新控股集團有限公司和濟南產業發展投資基金合夥企業（有限合夥），後兩者均隸屬濟南國資委，具有官方色彩，受到濟南市政府大力支持。

泉芯濟南項目總投資達590億元人民幣(合台幣2600億元)，計畫建設12英寸12奈米/7奈米等級的晶圓生產線。項目於2019年第第一季開工建設，工地位於濟南臨空經濟區，用地面積39公頃。項目分兩期建設，一期投資230億人民幣，建設月產能7000片的12英寸12奈米生產線；二期投資260億元人民幣，擴增月產能23000片12奈米邏輯晶片；第三期再增100億元人民幣投資，增加1萬片的7奈米產能。

(中時新聞網)