聖路易斯聯邦儲備銀行行長布拉德(James Bullard)上周接受媒體採訪表示，預料美國不會再有出乎意料的疫情復燃情況，現在就有空間討論貨幣政策是否調整，這番言論與美國聯邦公開市場委員會(FOMC) 4月政策會議紀要透露，多位美國聯準會(Fed)官員建議某個時刻開始討論調整貨幣政策相符，加上通膨指標恐出現大幅增長，導致市場再度出現波動。與此同時，美國逆回購市場出現變化，證實Fed有不得不調整貨幣政策的理由。

上周市場關注4月政策會議紀要，圍繞在有部分的官員要求討論縮減購債計畫，調整寬鬆貨幣政策的聲音，不過，Fed主席鮑爾(Jerome Powell)堅持以往觀點，就是Fed要開始調動貨幣政策之前，要事先給市場足夠的警告。鮑爾不斷強調，今年的確有機會有高幅度通膨成長空間，但主要是受到經濟復甦以及低基期影響，預料在出現陡升的情況後，通膨會有回檔空間。但許多對沖基金以及經濟學家警告，Fed的預測太過樂觀，可能忽略通膨所帶來的壓力，讓風險性資產出現估值修正的情況。

另一個值得關注的數據，來自於逆回購市場，Fed在5月20日採取的隔夜附買回操作(REPO，又稱隔夜逆回購)規模，來到3511億美元，超越了去年3月股災最高點。據4月紀要內容提及：在3月到4月會議期間，美國聯邦資金有效利率(USFFER)定在7個基點，短期投資需求強勁，美國公債減少，有抵押隔夜融資利率（SOFR）穩定在1個基點。隔夜附賣回 (overnight reverse repurchase agreement, ON RRP )工具協助Fed有效推行政策，並且採用的規模已經達到1000億美元。然而，4月利率決策會議至今，5月規模一路從1620億元、突破2000億美元，並在近期來到3511億美元，正式突破去年3月以來高點，也寫下2017年6月30日以來最高水準。

從過去數據顯示，Fed在使用大量的ON RRP伴隨著寬鬆政策開始步入尾聲，主要是市場資金流動量已經大到難以負荷，ON RRP作為Fed保證的最低利率，幾乎不會有交易商以低於這個數值在市場進行套利，

瑞信分析師、資深Fed操作觀察評論家Zoltan Pozsar警告，ON RRP大量操作代表不只美國，連海外銀行也充斥資金，在一個季度中間出現這個現象，代表以當前的利率水準，銀行的資產負債表已經沒有足夠空間可以放這些準備金，Fed勢必得為了應付接下來可能在金融機構發生的風險進行政策調整。

至於市場最近觀察的數據，包括美國4月消費者物價指數（CPI）以及生產者物價指數（PPI）大幅度增長。4月CPI年增達4.2％，遠遠超過市場預估的3.6％，主要跟去年基期低、能源與原物料價格勁揚有關。月增達0.8％，預期為0.2％。扣除食品和能源價格的波動，核心CPI較2020年年增3％，月增達0.9％。

美國5月Markit製造業、服務業採購經理人指數（PMI）初值升至2009年創編指數以來新高，分別來到61.5、70.1。

至於本周即將公布的4月個人消費支出物價指數(PCE)，為Fed真正觀察通膨變化的主要指標，預估將來到月增0.49％、年增3.38％的表現，顯示通膨加速升溫疑慮。

不過，市場預期Fed對於高通膨可能會有的反應，包括縮減購每月1200億美元債計畫，甚至提及升息循環何時啟動，貨幣政策可能是Fed更為在意指標，如今2個數據都出現不得不重視的情況，值得市場關注後續變化。

(中時新聞網)