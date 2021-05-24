國內疫情持續炸鍋，本土個案從5月11日至昨日止，迅速累積3066人確診，今日來到第14天，中央流行疫情指揮中心今（23）日公布再新增590例，其中334本土，256例為校正回歸，至今有84名病患使用呼吸器，面對如此嚴峻的新冠肺炎情勢，雲林某大學一名男同學卻疑似唯恐天下不亂，23日在Dcard發文，自稱當日在新北一連鎖餐飲店用餐，還高呼「誰跟你說內用會染疫的？」叫網友看了傻爆眼。

一名男大生在Dcard發文，直呼不知道內用有什麼問題，引發網友論戰。（圖／Dcard）

根據Dcard該則貼文內容，一位自稱是雲林某男大生的網友，日前在新北一連鎖餐飲店用餐，直言「我實在想不通，台灣人原來這麼好操弄，進來餐廳，你要填寫實名制，然後量體溫，然後你就能內用了」，文末還強調只要做好自我防護，「我不知道內用有什麼問題」，因為「店員都是配（佩）戴口罩，當然包含進來的你」。

此文一出，有許多網友認為原PO語出驚人，於是反諷「你484想引戰？技巧很差ㄟ」，還有人高級酸的嗆道「也沒什麼問題啦！頂多就是跟潛伏期帶原者一起用餐而已」，或是出面提醒原PO「沒規定之前你愛怎麼內用那是你的事，規定一下就好好遵守，懂嗎？」不過原PO看了則不甘示弱的回應「我只看到大家都叫外送」、「內用都會確診，我外帶也會確診，好神奇喔」、「講好聽叫減少確診機率，講難聽叫做省事，可憐！」

由於留言論戰延燒不斷，因此有網友看不下去，乾脆打1922詢問，留言回應「我剛剛打去問了1922，你如果鼓勵民眾內用的話是違反傳染病防治法第 63 條『散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，科新台幣3百萬元以下罰金』」，最後還不忘用嘲諷口吻祝福原PO「保重喔wwwwwwwwwwwww網路上正義使者很多，希望你過幾個月後不要收到法院通知單～～」

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)