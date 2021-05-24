台灣東洋（4105）24日發布重大訊息指出，該公司與晟德大藥廠Risperidone PLGA學名藥委任開發案，收到最高法院發回更審。其民事契約關係是否有效存在，將於高等法院更一審審理。

東洋表示，該公司原自主研發Risperidone PLGA學名藥多年，期間前董事長林榮錦亦兼任晟德董事長。林榮錦離開東洋後，主張該藥品係晟德委託東洋研發，應為該藥品之所有權人，而提起民事訴訟。

該民事確認契約關係訴訟中，先前高等法院認定委任契約存在，但東洋認與事實不符，依法提起第三審上訴，經最高法院廢棄原判決，發回台灣高等法院更審。

東洋表示，Risperidone PLGA學名藥，係由台灣東洋自行研發成功。林榮錦在職期間，提供不實資訊予東洋董事會，以求簽署與晟德公司委任開發協議，將Risperidone PLGA學名藥讓渡至晟德大藥廠。同時，林榮錦於東洋董事會開會決議本案時，竟未依法迴避，是否涉及違法，尚待查明；且該藥品委任開發協議，亦非由雙方公司合法代表人簽署，依法契約當然無效。

東洋表示，對於最高法院發回更審，公司深表欣慰。另外，東洋控告林榮錦涉嫌特別背信案，尚在最高法院審理中，公司將於收受判決書後，一併送請最高法院參酌辦理。

(工商 )