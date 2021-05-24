屏東縣3名新冠肺炎確診者（案3479、4465、4755），15日從屏東到台東旅遊，台東縣衛生局公布足跡，並匡列2人進行居家隔離，提醒5月15日下午到5月16日期間曾到過相關停留足跡的鄉親，請進行14天自主健康監測。

台東縣政府今24日接獲屏東縣政府通知，3名新冠肺炎確診者，自行駕車從屏東出發，約在15日下午13點20分進入台東縣境，直接抵達台東市區，晚間步行用餐、逛夜市後回飯店，16日至鹿野高台、並到池上用餐，傍晚返回屏東市。

台東縣衛生局指出，該案台東已匡列2人進行居家隔離，提醒5月15日下午到5月16日期間曾到過相關停留足跡的鄉親，請進行14天自主健康監測，另外，台東縣環保局在接獲通報後表示，1年多來全縣大清消從不停歇，自15日更提高消毒熱點區域至355處，請鄉親放心。

台東縣政府指出，依據中央流行疫情指揮中心說明，與確診者密切接觸是指「未戴口罩、無適當防護下超過15分鐘面對面接觸或共同用餐等」，確診者案3479、4465、4755，一行自行駕車前來台東旅遊，因有在縣內留宿及飲食的紀錄，請鄉親格外注意，如果在相關時間內曾到過足跡停留處者，請務必自主健康監測14天，監測期間若出現呼吸道症狀，請配戴醫用口罩盡速就醫，並且不要搭乘大眾交通運輸工具。

(中時 )