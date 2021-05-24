國內疫情持續升溫，累計4917例確診案例，對於疫苗是否足夠供應國人施打，民眾黨發言人楊寶楨質疑，蔡政府面對新冠疫苗供應的期程，仍然說得不清不楚，而台灣至今只拿到了71萬劑的AZ疫苗，目前只施打30萬劑，施打率1.28%。綜觀美國、英國、歐盟都已批准使用BNT疫苗，民進黨立委王定宇卻大言不慚在臉書帶風向，意指上海復星代理這批疫苗快過期，期限只剩3個月。她不滿質疑，蔡政府到底是不想買，還是買不到？如果是買不到就直說。

楊寶楨24日透過臉書表示，蔡英文總統2月份發臉書文「大內宣」，稱多源頭外購已簽約共1981萬劑，預計第二季開始供貨；陳時中部長甚至說過，疫苗購買量上調到最多4500萬劑。但至今台灣只拿到71萬劑的AZ疫苗，目前只施打30萬劑，施打率1.28%。

民眾黨發言人楊寶楨。(圖/取自楊寶楨臉書)

她指出，許多國家經歷了「封城-解封-封城」循環，因此得出最佳解就是「疫苗」。但每當被問起「準備好疫苗了嗎？」「疫苗採購進度如何？」，蔡政府總是滿口推託之詞，說是因國際壓力、簽訂保密協議，所以進度無法公開透明。而執政黨還急著帶風向、麻痺人民，試圖營造「新冠肺炎與台灣無關」的氛圍，說服民眾「台灣沒有打疫苗的急迫性」。使台灣民眾在疫情肆虐的國際社會中，彷彿活在「平行時空」。

楊寶楨並引述外媒報導指出，輝瑞BNT疫苗是德國BNT由美國公司代工生產的，並非大陸製，陸方只是擁有大中華地區代理權。而英國是全球首個批准使用BNT疫苗的國家；美國和歐盟批准的第一個新冠疫苗是BNT疫苗；WHO核可緊急使用的第一個疫苗也是BNT疫苗。且根據英國研究，輝瑞BNT和AZ疫苗對新冠肺炎印度變種病毒都仍具防護力，注射兩劑後，輝瑞效力達88%、AZ疫苗則是60%。

她痛批，難道蔡政府只因為「意識形態」作祟，就要剝奪國人選擇疫苗的權利嗎？蔡政府不斷宣傳「台美關係史上最佳」，美國何時能出口疫苗給台灣？台灣疫情持續蔓延，難道真的要等到7月國產疫苗問世？

(中時新聞網)