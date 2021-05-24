波音的X-37B是美國最機密的軍事裝備，它是一種無人駕駛太空船(Orbital Test Vehicle)，隸屬由美國空軍。X-37B於2010年初開始發射上太空，至今已經6次。美國空軍從未說明它的功能，這也引發各種聯想。俄羅斯國防科技公司就表示，X-37可能是太空核武轟炸機，一次可攜帶6枚核彈，它隨時可以對地球上的目標發動核武打擊，沒人可以攔截。

軍事觀察雜誌(Military Watch Magazine)報導，俄羅斯國防技術公司Almaz-Antey的高管楊‧諾維柯夫(Yan Novikov)說：「對於X-37B，美國的官方說法是：它是為了科學目標而開發的，包括太空環境的材料實驗，也有對地球監測的任務。但是，這些尋常的科學任務不需要美國空軍大費周章再發明這種可重複使用的太空船去進行，它們必然有一些不能告訴別人的真相。就我們了解這種有翼太空船的性能和裝運能力，我在想它的貨艙可以裝至少3枚大型核彈頭，或者是6枚小型核彈頭，這是辦的到的。」

諾維柯夫還說，就他的瞭解，美國空軍還在添購新的X-37B，計劃在2025年部署8架類似的太空船，不但具有核打擊任務，也有可能被用來消滅敵方衛星。

前蘇聯的暴風雪號。(圖/TASS)

其實，很多年前就有些人猜測，X-37B具有戰爭用途，因此它應該是一種太空戰機。不過在X-37B之前，蘇聯在1980年代研發的太空梭「暴風雪號」(Buran)也可能就有軍事用途。儘管暴風雪號在外觀、大小都與美國的哥倫比亞級太空梭相似，但蘇聯的太空梭卻只有進行過1次無人飛行，就因資金短缺而停止開發了。

俄羅斯相信美國的太空威脅是真實存在的，他們目前正在開發S-500遠程高超音速防空系統，在設計指標上，它們可以打擊到離地面500公里遠的太空，這個高度可以打擊到太空船與人造衛星。此外，從2018年開始，人們還看到了MiG-31高速攔截機正在部署大型空射超音速飛彈，或許可以打擊到太空目標。

幾年前，俄國政府也在自己的軍事發展報告上，正式提出MiG-41的研發計畫，它仍然是一種高速攔截機，飛行速度要達到4~5馬赫，能飛到逼近大氣層邊緣高度，不過它的技術難度很高，多數軍事觀察家並不看好MiG-41能在2030年完成。

(中時新聞網)