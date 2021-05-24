行政院長蘇貞昌今日於臉書發文表示，中央氣象局今天針對十四縣市發布豪雨特報，翡翠、石門水庫集水區稍早下起大雨，一度超過八千位網友在直播上一同見證石門水庫下雨，在許多人在家工作的此刻，是最振奮人心的消息。

蘇貞昌指出，2019年板新二期的供水改善計畫完成，讓雙北共飲翡翠水的目標終於實現。今年以前瞻建設計畫預算，推動完成桃竹備援管線工程，不只讓石門水庫的水可以專供桃園使用，還可以「北水南送」支援新竹地區，讓台灣值此百年大旱之時，桃竹地區的半導體產業等護國群山，還能一直支撐到現在。

蘇貞昌說，這都要感謝許許多多水利人員的付出，也要感謝國人和許多企業共體時艱，一起努力節水，這就是團結的台灣所展現的互助力量。

蘇貞昌表示，從翡翠水庫和石門水庫的連結，就能看出北台灣是一個共同生活圈，不但共享水資源，民眾的作息往來也最密切。這次雙北的疫情升溫，從集中檢疫所、防疫旅館、病患的診治，北台灣的各縣市也互相支援。我們是一個國家，團結起來、互相幫忙，國家才能繼續向前。

(中時 )