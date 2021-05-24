被稱為「生技業艾科卡」的前東洋藥品董事長林榮錦，與老東家台灣東洋公司之間有多起刑、民事訴訟。東洋控告林榮錦背信，正由最高法院審理中，另林榮錦以晟德公司提起民事訴訟，主張擁有東洋研發的Risperidone PLGA學名藥所有權，最高法院認為東洋公司上訴有理由，發回高等法院更審。

台灣東洋與林榮錦之間有多起訴訟案件，台灣東洋指控林從2008年起，未經公司決策，擅將東洋多項具專利的新藥製藥技術無償授權給瑞士Inopha AG公司，致東洋30億元損失。2017年一審重判林10年徒刑，去年高院逆轉改判林無罪，案件正由最高法院審理中。

另林榮錦經營的晟德公司，主張台灣東洋研發的Risperidone PLGA學名藥是晟德委託東洋研發，應為該藥品所有權人，向法院提起民事訴訟，請求確認台灣東洋與晟德公司研發藥品契約存在。

但台灣東洋認為，Risperidone PLGA學名藥是東洋自行研發，並指控林榮錦擔任東洋董事長期間，提供不實資訊予東洋董事會，簽署與晟德委任開發協議，將該藥讓渡至晟德，並強調該藥品委任開發協議，非由雙方公司合法代表人簽署，契約當屬無效。

高等法院判決台灣東洋公司敗訴，認定委任契約存在，但東洋不服，提起上訴，最高法院認為東洋上訴有理由，日前廢棄二審判決，發回高院更審。

(中時 )