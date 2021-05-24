爭取更多籌碼 南港加碼買進泰豐 20:042021/05/24 工商 袁延壽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 爭取更多籌碼，南港（2101）24日公告，從2020年的7月24日至2021年5月24日，共買進泰豐（2102）21,175千股，平均單位價格25.88元，總金額5.48億元。 南港指出，目前手中持有的泰豐股權，累積105,141千股，持股率已達22.21%。 泰豐經營權之戰，根據南港先前所稱，南港自己加上其他股東支持，可掌握股權數已達3成5。 陷兩難！顧股東權益、救台股財委會加碼開 陸3月大砍美債38億美元 終結連4月加碼 (工商 ) #南港 #泰豐 #籌碼 #千股 #加碼買進 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 鼎泰豐內用0分鐘等候 周玉蔻直擊信義商圈現況超感動 15:002021/05/16 娛樂 國道5號車流減3成 高乘載管制暫停 04:102021/05/17 地方新聞 豐興本週廢鋼、鋼筋及型鋼盤價 全面大漲 12:212021/05/17 財經 《類股》鋼筋、型鋼連漲 豐興、東和鋼鐵Q2續旺 10:352021/05/18 財經 開源＋理財 菜鳥攢2000萬才能退休 04:102021/05/17 生活新聞 康和投顧本周看好晶圓代工、IC設計等八類股 09:122021/05/17 財經 頭戴式防護罩上陣 滙豐全台分行開先例 11:082021/05/18 財經 北市南港機廠公宅包商確診 大陸工程：全面停工並全區消毒 18:082021/05/17 生活 《鋼鐵股》原料大漲 豐興全面開高、鋼筋連8周上揚 12:342021/05/17 財經 比悲傷更悲傷... 124檔跌破319新冠防線 04:102021/05/18 財經要聞 陸港觀盤－布局穿越周期變化的龍頭股 04:102021/05/18 全球財經 財經熱門新聞 大陸掐住鋼鐵、電動車命脈 壟斷這1種關鍵原料市場 - 財經 美股殺潮真的來了？2大數據閃警燈 Fed寬鬆政策恐告終 - 財經 配息殖利率出爐 金融存股族照過來 - 財經要聞 - 工商時報 晶華酒店董事長籲政府電擊救命 潘思亮：觀光餐飲業瀕死 - 財經要聞 - 工商時報 光寶內湖總部員工傳確診 即日起全面居家辦公 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。