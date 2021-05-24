爭取更多籌碼，南港（2101）24日公告，從2020年的7月24日至2021年5月24日，共買進泰豐（2102）21,175千股，平均單位價格25.88元，總金額5.48億元。

南港指出，目前手中持有的泰豐股權，累積105,141千股，持股率已達22.21%。

泰豐經營權之戰，根據南港先前所稱，南港自己加上其他股東支持，可掌握股權數已達3成5。

(工商 )