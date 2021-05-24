防疫關鍵期，各企業開始居家辦公、分流上班，全國各級學校也停課，居家業者發現疫情以來工作桌、椅、收納等皆有成長，其中工作桌的成長最多，而網購服務也受到民眾依賴，無印良品也藉機公布疫情期間熱銷排行榜，IKEA、iloom則推薦幾款適合居家辦公、遠距學習適用的商品。

針對遠距學習的學生，iloom推薦JEROME小鴨成長電動桌、Ringo-i 專注學習兒童成長椅，前者可配合孩子個成長皆端需求、活動習慣調整桌子高度、桌面角度，減少頸部傾斜造成的壓力，而後者也可配合孩童身高體型變化調整，共有四階段可與體型搭配使用;至於有居家辦公需求的消費者，則推薦DESKER系列的升降式電動桌、多用途電腦桌、基本型書桌等，前者可配合使用者需求調整高度，不論坐著、站著辦公都舒適，也曾於韓劇《Start-Up：我的新創時代》中出現，引起一波討論。

IKEA在這波疫情下，工作桌成長最為顯著，不論是具電線收納、附外拉側桌的工作桌，抑或是針對小空間的邊桌型筆電桌，都十分受歡迎，另外周邊商品如閱讀燈、無綫充電座等辦公用品也得到不錯的成績，因此也推出即日起至6月1日，於官網線上購物單筆消費滿1萬2000元，即可享免運的優惠活動。

而無印良品觀察於博客來、momo、7-ELEVEN線上購物中心、PChome 24h購物等四大網購平台數據發現，由於疫情緊張因此有助於安撫情緒、放鬆的超音波芬香噴霧器、行動無水香氛機及懶骨頭沙發系列都十分受歡迎，另外助於提升作業效率、環境整潔的收納盒，單周熱銷逾300個，是最多民眾購買的收納用品之一，不過由於近期天氣炎熱，故可助市內空氣流通、輔助冷氣效果的空氣循環扇，成為網購周銷冠軍，單週兩款尺寸於網購平台累計破600台。

Oliver-mesh人體工學-透氣電腦椅，具同步傾仰功能，椅墊及椅背會跟著身體姿勢自動貼合支撐背脊。（iloom提供）

VITTSJÖ筆記型電腦桌，，用強化玻璃與金屬材質製作，堅固耐用，作為邊桌也適合。（IKEA提供）

DAGOTTO擱腳凳，工作久坐容易血液循環不好，能依習慣調整成舒適的傾斜角度。（IKEA提供）

BEKANT書桌工作桌，除了有寬敞的桌面；桌底下的電線收納網設計。（IKEA提供）

軟質聚乙烯收納盒，使用PE素材，製成軟質的收納用品。加上另售上蓋，便可以堆疊使用。（無印良品提供）

空氣循環風扇，扇葉經過重新改良，確保大風量的同時又是低噪音的空氣循環風扇。（無印良品提供）

(中時 )