巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）今天率領機車車隊繞行里約熱內盧，吸引大批群眾聚集，夾道歡呼，無視國內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情延燒。
波索納洛（Jair Bolsonaro）在大批隨扈保護下，帶領數以千計摩托車所組車隊繞行里約熱內盧，並且在總統府的臉書官方網頁中直播。
波索納洛的民調支持率已跌到2019年1月上台以來的最低點。巴西明年將舉行大選，而最新的民調顯示，波索納洛民調落後前總統魯拉（Lula）。
巴西COVID-19疫情死亡人數達45萬人，參議院一委員會已就波索納洛針對疫情的處理展開調查。
今天的機車車隊遊行從2016年奧運場館里約奧林匹克公園（Rio Olympic Park）前展開，歷時1個半小時，同時也沿著里約最著名的伊帕尼馬（Ipanema）和柯帕加巴納（Copacabana）海灘前進。
支持者沿路列隊對波索納洛率領的車隊歡呼，並且揮舞著巴西的國旗。
車隊行進約半小時後停下來幾分鐘，當時戴著安全帽，但沒帶口罩的波索納洛站在機車上向群眾揮手，當引擎發動時，群眾也回應高呼「傳奇」。
波索納洛21日才因「在馬蘭豪州（Maranhao 宣傳造勢未採取衛生安全措施，遭州政府處以罰款。
(中央社)
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