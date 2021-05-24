24歲的新人牧森2020年加入周子娛樂，成為「晨神」林依晨師弟，半年間戲約不斷，除了去年與曾珮瑜、師兄張洛偍演出公視台語台電視電影《討債女王》，5月初也剛與金鐘視帝后庹宗華、王琄合作完公視人生劇展《無常日常》，而他所出演男主角的迷你短片《聽不見的距離》則是由葉天倫、廖堃言雙導演共同指導，該片也將在今夏GagaOOLala全球獨家上線。

憶起2020年電影導演協會所舉辦的第一屆「華麗轉身的鹿」，當時牧森和葉天倫導演各自以學生、講師的身份參加並認識，2021農曆年後便接到導演的拍攝邀約，更在與廖堃言導演見面聊天後，毫不猶豫答應參與演出；回想當時拍攝現場的氛圍，他分享「雖然只有短短幾天但劇組間的情感和默契，卻好似已相處好幾個月」。這也是牧森首次和金鐘視后謝瓊煖合作，幸福大喊「能和如此舒服、自然又能力四射的瓊煖姐對戲，連我都要羨慕我自己了」。

在拍攝《聽不見的距離》時也正巧遇上牧森的生日，葉天倫驚喜送上生日蛋糕為他慶生，令牧森感動不已，當天也破例吃下高熱量的蛋糕，直呼「太好吃了」。從他在社群媒體上發文寫下「美好的旅程，如夢似幻」，看得出他與劇組間的好友誼、好交情。

他原訂5月中進組拍攝新戲，也在疫情提升至第三級警戒前急喊卡，甚至超前部署延至10月下旬拍攝，牧森稱讚劇組提前防範的反應，而對突如其來的假期，呼籲大家除了謹守落實防疫外，也要持續充實自我，更暖心喊話「好好珍惜每分每秒，盡力為世界出一份力量，幫助需要的人」。

(中時 )