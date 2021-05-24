民眾黨立委賴香伶今日表示，以色列、阿聯等國家，每百人接種疫苗劑數已破百，英國達87.6、美國83.5，而台灣即便把26日即將開打的40萬劑疫苗打完，下個月台灣的每百人接種也僅3.5人，施打率全球倒數。

賴香伶指出，國內疫苗施打率仍偏低，日前有40.1萬劑AZ疫苗到貨，食藥署也證實莫德納藥廠送來20瓶疫苗測試標準品，每瓶有10劑疫苗，共計有200劑，這表示除AZ疫苗外，莫德納疫苗即將送到嗎？食藥署長吳秀梅說「採購有一定的到貨排程」，還是沒有明確的答案給國人。

賴香伶說，立院衛環委員會雖在4月29日成立疫苗採購調閱小組，由綠委陳瑩擔任召委，但小組成立後至今卻未曾再開會，委員會無法執行職權，行政院更未主動提供資料。本周是這個會期的最後一周，衛環委員會停會中，而疫苗採購調閱小組期限即將於5月31日屆滿，執政黨立委一點都不急？

賴香伶表示，歐盟於5月21日召開20國集團（G20）衛生峰會，除了宣布將捐贈中低收入國家1億劑疫苗，同時也宣布將自7月1日啟用「數位疫苗證明」，開始在歐盟境內使用，目的是恢復境內人員自由流動，但台灣此時卻苦無足夠疫苗，給國人安心接種。

賴香伶指出，根據英國廣播公司(BBC)在5月21日統計，全球已施打COVID-19疫苗15.9億劑，全球每百人接種劑數約20.4劑，其中以色列、阿聯每百人接種劑數已破百，美國83.5、英國87.6、德國52、法國45.7、中國32.4，新加坡58.2，印度也有13.6，日本6.3、韓國10.3。

賴香伶說，日本已施打799萬劑，韓國也已施打525萬劑，而台灣只施打30萬劑，若加上26日將開打的40萬劑全部打完，下個月台灣每百人接種僅3.5人，施打率全球倒數。

賴香伶表示，「何時輪到我打疫苗？」成為許多國人心中的問題，當各國每百人施打率數十或破百了，歐盟也即將啟用「數位疫苗證明」，台灣疫苗施打不到5％，疫苗採購進度落後，卻無人負責。

賴香伶說，已提案應儘速召開疫苗調閱小組會議，也請陳瑩即刻召開會議決議延長期限，施打疫苗是控制疫情的重要戰略，政府有責任讓國人清楚了解疫苗採購、施打情況，這是立法院、行政院不能迴避的責任。

(中時 )