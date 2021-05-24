土耳其國營媒體今天報導，土耳其情報官員已逮捕一名生於埃及、被華府通緝的恐怖主義嫌犯，他是激進團體伊斯蘭國（IS）的頂尖炸彈專家。

這名嫌犯名為馬默德（Mustafa Abdulwahab Mahmud），1999年出生。據土媒報導，馬默德逃離敘利亞後，連同其他3人在伊斯坦堡郊區被拘捕。

起訴書提到，馬默德在敘利亞加入伊斯蘭國，專門製造自殺炸彈腰帶和多種爆裂裝置。伊斯坦堡檢方擬以參與恐怖組織等罪名，對馬默德求刑22年半。

媒體指出，土耳其是在接獲美國情報單位線報後拘捕馬默德，美方一直在追蹤他的一舉一動；據信馬默德計劃在土耳其境內發動攻擊，其中包括損害美國利益的行動。

土耳其曾被控讓聖戰分子在境內自由來去，現已加強打擊伊斯蘭國。伊斯蘭國2017年也曾對伊斯坦堡夜店發動炸彈攻擊，造成39人死亡。

安卡拉政府本月稍早已逮捕另一名伊斯蘭國官員，並稱此人是前伊斯蘭國領袖巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）的左右手。

(中央社)