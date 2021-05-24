96歲廖姓婦人、83歲王姓婦人23日被發現陳屍於新北市汐止區住家內，警消獲報抵達時兩人均已無生命跡象，由於兩人都是居家隔離對象，至於詳細死因、是否與新冠肺炎疫情有關待進一步釐清；新北市衛生局證實，今接獲2名居家隔離者死亡，詳細死因待相驗。

據悉，廖姓婦人每天有早起習慣，每天大約清晨4時許起床外出，同住媳婦昨清晨4時許發現婆婆未步出房門驚覺有異，進入房內查看，發現她躺在床上已無生命跡象，警消獲報到場經急救後仍宣告不治。

由於廖婦胸腔有骨折跡象，但現場無打鬥、破壞跡象，初步排除他殺，但詳細死因待進一步釐清，而廖婦為新北市衛生局列管的居家隔離對象。

此外，下午4時許，新北市汐止警分局再度接獲報案，媳婦遲遲無法聯繫上獨居的王婦，警消獲報前往王婦住處查看，王婦同樣躺在床上已無生命跡象，王婦也是新北市衛生局列管的居家隔離對象，詳細死因待進一步釐清。

新北市衛生局表示，今接獲2名居家隔離者死亡通報，已由檢警相驗，確切死因待採檢報告進一步釐清。

(中時 )