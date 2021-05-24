疫情嚴峻，全台各縣市紛紛宣布餐飲業禁止內用，不過此禁令雖出於防疫考量，避免脫口罩飲食導致群聚感染，但卻造成許多行業不便，像是在戶外工作的工人，午休時間就找不到地方吃飯，偷偷脫口罩吃東西還被檢舉，讓他們痛批「吃個飯像過街老鼠」；也有店家即住家的民眾無奈不知道該如何應對，對此縣市政府給出回應。

高雄1名鑰匙店老闆先前在自家店面內用餐遭開罰，理由是「營業場所未戴口罩」引發外界熱議；許多將自家住宅作為店家的民眾對此相當無奈，也有不少商家不知道員工休息時該怎麼辦？有業者抱怨「如果1個人顧店，總不能到內場用餐，這樣外場被偷錢怎麼辦？」

對此，據TVBS報導，台中市新聞局長黃國瑋回應，若是店家即住家的民眾，需在用餐時能將鐵門拉下，或是在門口張貼告示暫停營業，如此就能在屋內飲食、不會開罰。此外，平時在戶外工作的工人對於內用禁令也相當不滿，1名工人就曾抱怨，以前中午會到超商吃飯、吹冷氣，如今不能內用，他們只能偷偷在戶外摘口罩吃飯，還會遭路人側目檢舉，直呼「只是吃個飯填飽肚子，搞得像過街老鼠」。

對此，據媒體報導，宜蘭縣衛生局表示，若遇到類似情況，工人可以找屋外空氣流通且寬敞的地方用餐，只要保持安全社交距離、避免交談，警方接獲檢舉或看到時就不會取締函送；但提醒不能在超商脫口罩飲食，因為超商進出人潮眾多，感染風險較大，因此建議還是在空曠地區。

(中時新聞網)