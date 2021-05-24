市議員郭昭巖 送涼飲至剝皮寮篩檢站 21:162021/05/24 中時 陳君瑋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 市議員郭昭巖（右二）24日特別贊助，由西門町知名港式飲茶餐廳金獅準備涼飲西米露，在西門徒步區發展促進會理事長劉金龍（左二）見證下，送給剝皮寮篩檢站辛苦的醫護及軍警人員消暑。（陳君瑋攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市萬華區青草園新冠肺炎快篩站，因故停止任務，原在青草園取得號碼牌的預約民眾，仍可至剝皮寮篩檢站採檢，權益不受影響。剝皮寮篩檢站快篩業務量因地緣關係一直都相當沈重，市議員郭昭巖24日特別贊助，由西門町知名港式飲茶餐廳金獅準備涼飲西米露，在西門徒步區發展促進會理事長劉金龍見證下，送給剝皮寮篩檢站辛苦的醫護及軍警人員消暑。 健保註記染疫風險 提醒醫師篩檢 仁惠醫院護理師驚傳快篩陽性 高市議員憂感染擴散籲設快篩站 (中時 ) #剝皮寮 #篩檢站 #市議員 #郭昭巖 #草園 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 市議員曝蔬果潛藏農藥殘留問題 農業局：每年定期抽檢 09:462021/05/18 生活 中度社區傳播 必須增加篩檢 04:102021/05/18 時論廣場 桃園啟動乘車實名制 宮廟禁入 04:102021/05/18 地方新聞 負壓病房瀕臨爆滿 台大院長發院內信：戰爭才剛開始 12:212021/05/18 生活 高雄仁惠醫院急採檢94人 陳其邁：1護理師篩檢陽性 10:152021/05/18 生活 電梯抽驗弊案偵結 涉案工程員輕生 北市府無人被起訴 10:212021/05/18 社會 隔離人數暴增至1576人 新北檢疫隔離關懷中心持續擴編 11:292021/05/18 生活 仁惠醫院女護理師快篩後呈陽性 疑健檢排隊時被感染 11:402021/05/18 生活 亞東院內感染爆1死 2護理師篩檢陽性 10:552021/05/18 生活 疫苗荒 嘉縣醫護優先 台東21日起停打 04:102021/05/18 焦點要聞 家屬疑確診 外送員3天跑樹林送單 區公所：未染疫勿恐慌 11:292021/05/18 生活 政治熱門新聞 桃園石門水庫下大雨8千人看傻 鄭文燦吐26字 - 政治 陳時中一招讓指揮中心大失威信 沈富雄4點分析曝結局 - 政治 蔡政府根本買不到BNT疫苗？正妹發言人爆：口號治國 - 政治 新北市528後解除三級警戒？侯友宜回應了 - 政治 陳時中說校正回歸是掀牌而非蓋牌 最新民調結果曝光 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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