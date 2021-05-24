台北市萬華區青草園新冠肺炎快篩站，因故停止任務，原在青草園取得號碼牌的預約民眾，仍可至剝皮寮篩檢站採檢，權益不受影響。剝皮寮篩檢站快篩業務量因地緣關係一直都相當沈重，市議員郭昭巖24日特別贊助，由西門町知名港式飲茶餐廳金獅準備涼飲西米露，在西門徒步區發展促進會理事長劉金龍見證下，送給剝皮寮篩檢站辛苦的醫護及軍警人員消暑。

(中時 )