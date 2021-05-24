曾是「台灣第一小生」的林瑞陽，和張庭婚後生下一對兒女，現轉戰直銷、定居大陸，男方20日迎來61歲生日，除了一家四口在家溫馨慶祝，老婆張庭還替他在公司開了一個生日趴，可花絮片段流出後，卻有人發現張庭領著員工向林瑞陽下跪，畫面引起熱議。

林瑞陽日前過61歲生日，張庭聚集旗下員工在自家公司舉辦豪華慶生趴，眾員工就在大廳迎接林瑞陽的到來，等人一到，就一起大聲喊：「祝林董生日快樂、身體健康」，大排場為老闆祝壽。

林瑞陽61歲生日趴排場大。（圖／翻攝自微博）

張庭下跪對林瑞陽示愛，一旁女員工也跟著做。（圖／翻攝自微博）

而生日派對開始，身為老闆的林瑞陽照例上台發表感言，一群女員工也圍著他手比愛心互動，張庭更直接在林瑞陽面前下跪，跟著示愛，讓一旁的女員工看了也紛紛效法，畫面曝光後，不少網友看傻眼。

事實上，今年初也曾流出一段妙齡女員工單膝下跪向林瑞陽接粥的影片，事後則有員工跳出來發文還原當時狀況，表示臘八節晚上有許多代理商仍在公司直播，林瑞陽貼心帶煮好的臘八粥一起過節，現場直接盛粥給大家吃，並稱林瑞陽平時把員工們當孩子一樣照顧，「大家心疼他腿部不舒服，坐著給大家盛粥，孩子們蹲一下怎麼啦」，認為就只是長輩替晚輩盛飯、晚輩說謝謝，不滿事情被別有用心的人拿來造謠。

(中時新聞網)