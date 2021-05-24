新冠肺炎在2021年5月中旬在台灣快速傳播，防疫指揮中心宣布提升全台地區防疫爲第3級戒備，影響國民生活。中醫師陳潮宗表示，看到很多民眾對於中藥新藥清冠一號的使用出現了有些問題及誤解，特別呼籲並提供正確使用中藥防疫3個階段處方。

●中西合作快速改善確診者症狀 可快速出院且無後遺症

在2020年初新冠肺炎侵入台灣時，多位在西醫加護病房的病人，藉由國家中醫藥研究所團隊的蘇奕彰教授兼所長與三軍總醫院、彰化基督教醫院、長庚醫院中醫部協力合作，在各個醫院的加護病房中西醫合作治療新冠肺炎，結果成效卓著，並做了一些初步觀察及統計，對未能迅速3採陰的病人加以中藥治療，結果發現，患者很快能出院並沒有留下肺部纖維化或氣喘的後遺症，確定有效後定名爲清冠一號。

●清冠一號處方應經由中醫師開立處方 切勿自行購買

中醫師陳潮宗表示，清冠一號處方有10種中藥內容：黃芩，清上焦風熱、可抗菌、抗病毒；板藍根，能抗菌、抗病毒、減少病毒的數量；瓜婁實可去熱痰、清肺熱對於肺部的發炎的改善；荊芥、防風2味中藥可以消散風熱、消除肌肉的酸痛兼有退燒作用；薄荷止咳化痰清風熱而且肌肉的酸痛；魚腥草殺菌抗病毒止咳；厚樸能寬中氣、定喘；甘草健脾和胃調和諸藥作用；桑葉入肺肝經，可疏風清熱。該注意的是，該藥方需經由中醫師親自看診後開立處方，切勿自行購買服用。

●平時可運用中藥提升免疫 保健身體不讓外來邪氣入侵

中醫師解講防疫3階段處方。(圖/NOW健康提供)

中醫的防疫處方應隨著流行疫區的遠近及確診者的接觸可能、是否感染後有出現呼吸道症狀等而有所不同，千萬不可任意服用，否則不僅破財又無法得到治療的效果。

(中時新聞網)