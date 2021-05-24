本土群聚風暴持續延燒，雙北是重災區，北市議員林亮君辦公室同仁傳確診，對此，林亮君證實:「今天上午我辦公室有一名同仁接獲PCR檢測陽性通知，也就是確診新冠肺炎，目前我和其他同仁沒有出現相關症狀，但為保安全起見，已安排全體同仁接受篩檢。」

林亮君表示，該名同仁於5／17出現不適症狀，5／18前往快篩站檢測，當日快篩結果為陰性，今日才接獲PCR陽性通知。目前同仁健康狀況穩定，衛生局已安排近日前往檢疫所隔離。

林亮君指出，雖然今天聽到這個消息，我也感到很震驚，同時也立刻擔心近日和我接觸到的人會不會因此受到影響。

林亮君說，但因疫情逐漸加劇，我在5／12號時便已自主停止參加公開群聚活動、 不跑攤；5／14號開始實施服務處／議會辦公室分流上班；5／17號議會同仁居家辦公、服務處分流上班，只留一位同仁輪流值班；5／20號開始全體同仁居家辦公。

林亮君強調，目前我和其他同仁沒有出現相關症狀，但為保安全起見，已安排全體同仁接受篩檢，我們也會落實指揮中心頒布的防疫準則，與確診者出現症狀3天前有接觸者自主居家隔離，其他同仁自主健康管理，並自主回溯足跡，通知與確診同仁出現症況前後期間有接觸到的人。

(中時 )