無黨籍台北市議員林亮君表示，今天上午，她辦公室有一名同仁接獲PCR檢測陽性通知，也就是 確診Covid-19。

林亮君今（24）日在臉書寫道，該名同仁於5/17出現不適症狀，5/18前往快篩站檢測，當日快篩結果為陰性，今日才接獲PCR陽性通知。目前同仁健康狀況穩定，衛生局已安排近日前往檢疫所隔離。

林亮君指出，今天聽到這個消息感到很震驚，同時也立刻擔心近日接觸到的人會不會因此受到影響。但因疫情逐漸加劇，她在5/12號時便已自主停止參加公開群聚活動、不跑攤；5/14號開始實施服務處／議會辦公室分流上班；5/17號議會同仁居家辦公、服務處分流上班，只留一位同仁輪流值班；5/20號開始全體同仁居家辦公。

林亮君也表示，目前她和其他同仁沒有出現相關症狀，但為保安全起見，已安排全體同仁接受篩檢。她也會落實指揮中心頒布的防疫準則，與確診者出現症狀3天前有接觸者自主居家隔離，其他同仁自主健康管理。並自主回溯足跡，通知與確診同仁出現症況前後期間有接觸到的人。有任何進一步消息會隨時更新。

林亮君最後說，心情雖然有些波動，但會全力配合政府的一切防疫指引與自肅，同時線上服務也不會中斷，各位市民有任何狀況一樣歡迎和我們聯絡，會全力繼續為大家服務。

(中時新聞網)