新冠肺炎疫情擴散，南投縣已有10人確診個案，南投縣長林明溱24日表示，如果中央買不到疫苗，希望考量授權讓地方自行採購；南投縣如果向大陸購買30萬劑疫苗，讓縣民在1個月內打完第1劑，就不會傳染。

林明溱指出，預防新冠肺炎最重要的就是疫苗，但是，1年多來中央都無法順利採購疫苗，結果讓疫情擴散，造成社區傳染；因此，如果地方有能力採購，希望中央考量開放地方自行採購疫苗。

林明溱說，開打疫苗迄今，南投縣施打疫苗的人只有千分之3；大陸浙江國台辦曾經聯繫南投縣，表示如果需要防疫協助，都會盡量幫忙，包括採購疫苗；南投縣如果動用第二預備金，籌措2000萬元採購30萬劑疫苗，讓縣民打完第1劑，就可以防範感染。

林明並強調，他支持金門、澎湖要實施入境普篩，那是防堵疫情最好的方法，為什麼不能做，中央政府做不到，地方政府有能力做，中就應該支持。

(中時 )