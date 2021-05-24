終於盼到了，南彰化終於下雨，因鋒面接近及午後對流雲系發展旺盛影響，北台灣今天（24日）下起滂沱大雨，一路下到苗栗、台中等地，但彰化地區遲遲沒有下雨，就在剛剛8點30分左右，南彰化員林、社頭、田中等地突然下起大雨，但雨勢僅持續約5分鐘左右就停止，讓民眾好失望。

連日高溫加上疫情嚴峻，近日讓彰化鄉親有點苦悶，今天上午彰化上空有部分烏雲，在地鄉親原以為今天有機會下雨，沒想到等了一整天都等不到，但傍晚8點30分左右員林、社頭、田中等地突然下起大雨，許多民眾開心極了，但僅有短短5分鐘左右即停。

北彰化福興傍晚有出現烏雲，但沒有下雨，讓民眾好失望。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

社頭鄉親表示，社頭傍晚約6點開始下，斷斷續續一路下到8點，雨勢不算小，希望可以再下久一點。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

有社頭鄉親表示，社頭傍晚約六點開始下，斷斷續續一路下到八點，雨勢不算小，希望可以再下久一點；員林的鄉親則說，才下5分鐘根本吊人胃口，希望老天爺下久一點，讓缺水情形可以得到緩解。

突如其來的雨勢也讓其他鄉鎮好羨慕，北彰化像是和美、福興、鹿港等也都未有雨勢情形，南彰化像是埔心、溪州等地也都沒有，雨勢多半集中在靠山地區、從員林、社頭、田中、二水等，其餘則沒有。

(中時 )