疫情嚴峻，全台各縣市紛紛祭出禁現場飲食「禁食令」，讓台中市多家米其林餐廳紛紛暫停營業，不少名店、星級餐廳拼外賣外送苦撐，中部燒肉一哥：屋馬拉下鐵門暫停營業，開始做起愛心便當分送鄰近獨居、身障者，更提供員工免費領取；義行經社區理事長披露，業者低調表示，大家都辛苦了！
隨著政府防疫升級，過去民以食為天，蓬勃發展的餐飲業，一夕變慘業，台中曾以美食之都為傲，一場疫情讓火鍋、燒肉名店、無菜單料理餐廳無法開門營業：包括輕井澤、築間幸福鍋物以及屋馬燒肉都自主暫停營業；米其林餐廳：JL Studio、鹽之華、Forchetta火氣大也都暫時停營，只有俺達の肉屋推出預訂肉品外售。
早在台中市政府公告自5月22日起餐飲業禁止現場食用前，屋馬燒肉中友店被朝陽夜唱團成員足跡掃到5月19日即暫停營業，該店也連繫鄰近錦平里社區發展協會表達願提供鄰近獨居老人、身障者愛心便當，請理事長游金隆代送，原本只有午餐，後來變午、晚兩餐，並且擴大給鄰近警消、醫護等防疫人員。
經了解屋馬全台中6家分店因暫停營業員工不上班仍支薪，體諒疫情期間，弱勢者外食不易，每日有20多名志工到店裏準備愛心便當，透過里辦公室或社區發展協會分送給獨居長者或身障等弱勢民眾，部分分店也送便當給派出所及消防分隊，更計畫送給醫護人員，店內員工也能到店免費領餐盒，初估每6家店每日分立的便當數達1000到1200個，店家表示，大家都很辛苦，希望疫情趕快過去。
(中時 )
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