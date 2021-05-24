台南安南區科技5路一家床墊工廠24日晚間7時30分發生火警，火勢先在工廠後方的棧板竄起，火舌再延燒廠房，工廠內的設備付之一炬，台南市警消出動大批水箱車灌救，初步調查無人傷亡。
火警發生在台南科工區內，一家床墊工廠後方堆放的棧板竄出火舌，火勢猛烈迅速竄入工廠內，因為工廠內部都是易燃物，因放有松香水，不時傳出爆炸聲，設備與成品幾被燒毀，熊熊烈火伴隨濃煙著照亮夜空，消防水箱車不斷增援，警消初步查看無人受困受傷，因火勢猛烈，警消至晚間9時持續救火中。
(中時 )
台南安南區科技5路一家床墊工廠24日晚間7時30分發生火警，火勢先在工廠後方的棧板竄起，火舌再延燒廠房，工廠內的設備付之一炬，台南市警消出動大批水箱車灌救，初步調查無人傷亡。
火警發生在台南科工區內，一家床墊工廠後方堆放的棧板竄出火舌，火勢猛烈迅速竄入工廠內，因為工廠內部都是易燃物，因放有松香水，不時傳出爆炸聲，設備與成品幾被燒毀，熊熊烈火伴隨濃煙著照亮夜空，消防水箱車不斷增援，警消初步查看無人受困受傷，因火勢猛烈，警消至晚間9時持續救火中。
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