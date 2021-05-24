美《華爾街日報》昨日根據美國情報機構一份未曾披露的報告報導，大陸武漢病毒研究所3名研究人員於2019年11月出現嚴重病情，並赴醫院尋求治療，這可能會增加有關新冠病毒可能從武漢病毒研究所實驗室洩漏的討論，再次引發要求全面調查呼聲。大陸外交部發言人趙立堅就此回應稱，該項報導「完全不符合事實」。

在24日的大陸外交部記者會上，有媒體提出，外媒報導2019年11月武漢病毒研究所3名研究人員身體不適並接受了醫學治療，中方對此有何評論？對於中方此前就病毒起源的有關表態，你有何補充？

大陸外交部發言人趙立堅答稱，中國科學院武漢病毒研究所已於今年3月23日發佈了相關聲明。聲明表示，2019年12月30日之前，武漢病毒研究所未接觸過2019新型冠狀病毒，迄今為止，該所職工和研究生保持新型冠狀病毒「零感染」。他強調，「所以你提到的有關的報導所稱的『武漢病毒研究所裡有3個人患病』，完全是不符合事實的。」

他說，今年1月，中國—世衛組織聯合專家組考察湖北省與武漢市疾控中心與武漢病毒研究所等機構，與專家進行深入交流後一致認為，關於中國實驗室事件引發病毒這種假說是極為不可能的。美國不斷炒作「實驗室洩漏」論，究竟是關心溯源，還是想轉移視線？希望美國有關部門儘快澄清，給世界各國一個滿意的交代。

(中時新聞網)