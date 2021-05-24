桃園市第15處，同時也是桃園區第3處的文山社區公共托育家園於24日開放線上報名招生，公設民營桃園文山社區公共托育家園運用桃園文山國小既有空間設置，並委託中華民國文教產業發展暨補習服務品保協會經營管理，可收托12名2足月至未滿2歲以下的兒童，讓桃園區民眾有更多元的送托選擇，減輕家長經濟負擔及協助家庭育兒。

桃園市積極營造多元的托育模式，為市民打造友善托育的環境，讓送托的兒童得到最好的照顧，在安全有愛的環境中健康成長。含本處，桃園市已開辦14處公設民營托嬰中心、15處社區公共托育家園、18處親子館及3輛行動親子車，提供平價、優質、多元托育服務資源，支持與分擔年輕家庭育兒負擔。

因應中央流行疫情指中心將全台升級為三級警戒，桃園文山社區公共托育家園配合防疫指引，避免舉辦室內5人、室外10人以上聚會，因此取消公開開幕儀式，改為線上報名。

自5月24日(星期一)15時起開始受理報名登記至6月3日(星期四)16時止。預計於6月4日(星期五)14時辦理運用臉書直播抽籤作業，抽籤結果將於同日下午16時於家園臉書公布，並在6月7日(視疫情狀況，由家園通知送托時間)提供托育服務。若想了解詳細資訊，請逕洽文山家園(03)3609702或至桃園市政府社會局網站查詢。

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