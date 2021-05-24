國內疫情持續嚴峻，國內疫情警戒升至三級，要求十大娛樂場所停業、超過10縣市宣布餐飲業禁止內用，包括交通部、經濟部都針對受困產業提出紓困方案。勞動部去年推出自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼，是否仍會再重啟計畫，官員表示，正在盤點中。

國內疫情持續嚴峻，且疫情警戒升至三級，各地方政府紛紛要求十大娛樂場所停業、超過10縣市宣布餐飲業禁止內用，由於不少商業服務業屬於小攤商、小商行，沒有稅籍資料、或是沒有營業登記等，去年紓困時，這部分是由勞動部的自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼方案來匡列，今年是否還會續開，勞動部次長王安邦表示，目前仍在盤點中。

據了解，勞動部確實有被分配到紓困業務，但詳情還在跨部會協商，因為這次疫情來得急、影響範圍還無法判斷，包括交通部、文化部、經濟部都啟動盤點，檢討去年舊方案的實施成效與辦理情形，再參考今年疫情影響的情況，整理出今年可能的紓困方向。

勞動部去年針對自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼，發放每人3萬元的紓困金，另外還有包括勞工紓困貸款的利息補貼、庇護工場相關補助等，其他針對減班休息的充電再出發、安心就業計畫則仍在實施中。

(工商 )