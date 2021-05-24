國際巨星劉德華、成龍在演藝圈的成就崇高，不過男星黃霑卻看不起他們倆，曾毒舌的痛批劉德華寫歌爛、成龍感情不忠很下流，犀利作風完全不影響到名聲，他2004年肺癌病逝後，萬名港人自願參加其追思會，劉德華還不計前嫌擔任主持人。

黃霑生前才華洋溢，11歲受到口琴家梁日昭耳濡目染，對音樂產生高度興趣，學生時期朗誦李清照、李後的詩詞，大為感動文字的力量，奠定未來當作詞作曲家的基礎。大學時期，黃霑融合音樂、文學的才華，替許多歌手填寫歌詞，最後以榮譽文學士畢業於香港大學，進入演藝圈後，黃霑徹底發揮天生的才藝，跨足作曲、作詞、演員、歌手、導演、廣告和主持等領域，與金庸、倪匡和蔡瀾並稱「香港四大才子」。

黃霑生前才華洋溢，是香港四大才子之一。（圖／中時資料照）

黃霑個性直率、敢言，曾痛批劉德華寫歌爛，「如果不是他自己唱，根本就沒人要聽。」劉德華深受刺激，在3年內創作《冰雨》順利洗刷負評；除此之外，黃霑聽聞成龍有了正宮林鳳嬌，還偷吃吳綺莉因而產下私生女吳卓林，最後竟大言不愧的說出：「犯了全天下男人都會犯的錯誤」，黃霑不禁大怒：「留情不留種叫風流，留種不留情就叫下流！」

無奈命運捉弄人，黃霑2001年患上肺癌，經過3年的手術和化療，仍不敵病魔，2004年病逝香港沙田仁安醫院，享壽63歲。2萬多名香港民眾得知一代才子離世，一同參與追思會，場面極為壯觀，劉德華也不計前嫌，率領群眾悼念，感謝黃霑對後輩的提攜，「黃霑對我們支持很大，所以他離開可能對我們是一種比較傷心的行為，但是我覺得他希望我們很堅強的繼續下去，他是個藝人，他的責任就是給觀眾一些歡樂，我覺得他做到了。」

(中時新聞網)