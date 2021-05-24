今(24)日午後台灣各地終於降下大雨，中央氣象局表示，雷雨還沒完，今晚到明(25)日持續針對花蓮縣、宜蘭、台中等全台10縣市發布豪雨特報。氣象局長鄭明典PO出一張圖驗收過去19個小時的累積雨量，點出「有雨、無雨邊界清楚」，從圖中可見，雨區神奇地剛好框出台灣正中央。

全台10縣市雨彈還沒完，氣象局長鄭明典PO出一張圖驗收累積雨量，雨區剛好框出台灣正中央。(圖/截自鄭明典臉書)

氣象局發布豪雨特報，今日台北市、新北市、桃園市、新竹縣、南投縣及屏東縣已有局部豪雨發生；鋒面影響，今晚至明天花蓮縣仍有局部大雨或豪雨，宜蘭地區、台中至雲林地區及嘉義以南山區有局部大雨發生的機率，低窪地區慎防淹水。

氣象局針對花蓮縣、宜蘭、台中等全台10縣市發布豪大雨特報。(圖/氣象局)

對於大家引頸期盼的梅雨鋒面終於來了，鄭明典晚間在臉書PO出一張全台累積雨量分布圖，從圖中可見，累計從24日凌晨0點至晚間7時的累積雨量，大台北地區最多，直接呈現「紅爆」，雨勢一路往南則逐漸消減，雨區剛好在台灣正中央框出一個橢圓。

鄭明典表示，有雨、無雨的邊界清楚，雨中、雨外感覺差異大。貼文一出網友紛紛留言「翡翠水庫大豐收！」、「只有進翡翠、石門，繼續努力下雨啊」、「汐止只有一個字，爽！」、「台南好羨慕呀！」。

對於今天的午後雷陣雨大多集中在北部，不少網友期盼「紅色那塊可以再往下一點點嗎？」、「翡翠那塊紅的移到德基該有多好」、「下在集水區很重要」、「高雄又跳過了！期待明天下雨」、「希望再往南走啊」。

至於明天雨會下在哪？氣象局表示，今晚起至明天，北部、東半部地區及金門有局部短暫陣雨或雷雨，東半部地區並有局部大雨發生的機率，南部地區也有零星短暫陣雨，其他地區及澎湖、馬祖多雲，午後有局部短暫雷陣雨，各地山區仍有局部大雨發生的機率。

缺水暴雨來也沒用？ 戴立綱曝台灣已進入極端氣候｜Weather forecast

(中時新聞網)