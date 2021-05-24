才剛成軍的新北國王隊，24日派出新上任的前璞園球星毛加恩到聯盟辦公室拜會PLG聯盟執行長陳建州，會後毛加恩受訪表示，真心感謝國王隊給他這個機會，目前球隊的初步結構與計畫，就是第1年先找外籍教練，目前也跟至少20名本土球員完成初步接觸。

毛加恩在SBL第4季從美返台加盟璞園前身東風鷹，隨即效力9季，更是璞園4連霸成員之一，2010到2012年期間也曾獲選中華男籃國手，2015年2月28日宣告退役，曾任高雄聖徒領隊、璞園董事長特助秘書及PLG英文球評等職務，如今躍升國王隊總經理。

「其實願意接下國王隊總經理，除了曾任聖徒領隊資歷，更重要的是我上季擔任PLG球評，看到這個聯盟整體規劃確實很職業化，各隊行銷也很到位，是我在台灣十幾年來看過最專業的，」毛加恩說，「所以就算我已退休沒打了，卻還想幫台灣籃球做點事。」

結果剛好在一次出席PLG矽谷幫股東聚會時，毛加恩本想詢問陳建州是否有需要幫忙地方，卻跟國王隊幕後集團的整個家族意外見了面，且提供總經理這個位置給他，「我當然一口答應，就算我的餐飲事業很忙，為了能幫台灣籃球出份力，我絕對願意！」

新北國王總教練毛加恩24日前往PLG聯盟辦公室拜會執行長陳建州。(PLG提供)

「不過我還是必須感謝璞園董事長李忠恕的多年栽培，透過他的關係，我轉到房地產代銷事業這塊已有7年，也學習如何做案子的行銷規劃與預算編列，讓我真的學到很多，」毛加恩說，「我也在餐飲業做了5、6年，慢慢學到控制成本與營運餐廳模式。」

接下來毛加恩將會全心放在總經理這個位置上，「我可以保證國王隊並非只想玩一兩年，而是朝著長期經營模式來走，也會提供球員不僅球場上的機會，更保障他們退休後的未來。等到球隊成形，新北國王不會有企業掛名，而是真正代表新北市。」

至於球隊未來架構，毛加恩強調第一年將找外籍教練為主，「這並非代表我不用台灣教練，而是希望透過外教帶來更多全新且不一樣的觀念，更藉由外教培養我們未來的本土總教練，所以我們挑的助教人選很重要，期望他們學了幾年就可以超越外教。」

外界最關心的本土球員呢？毛加恩表示，目前他跟很多人聊過，還沒法宣布什麼，「我接觸了比較有興趣的球員本人或經紀人，目前約有20人，就都是先聊，不一定全都想簽，我們將仔細觀察球員數據或未來性，看他是否在這裡有發揮空間，且適合我們打球風格，我預計未來一、兩周內宣布簽約球員名單。」

(中時 )