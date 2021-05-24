雲林縣虎尾鎮虎尾國中老師王迪元因不習慣遠距教學時教室空蕩蕩，印製42名學生的頭像貼在教室椅子上。（讀者提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣虎尾鎮虎尾國中自然科老師王迪元因不習慣遠距教學時教室空蕩蕩的，特別跑去影印店印製42名學生的大型頭像貼在教室椅子上，他說這樣「個個都有精神沒人打瞌睡」、「想請你們吃糖果都沒有辦法」，還說「要是我的課你不上線，那我只好點3柱香插在你桌上囉」，笑翻眾多網友。

通通給我回來上課！王迪元日前在臉書上表示，實在是不喜歡在空蕩蕩的教室對著螢幕講話。這感覺讓他想起五月天去年的無人演唱會，他們依舊在每個座位上放上螢光棒，觀眾就在那兒，這樣唱起來才有fu！

王迪元說，他希望學生就在自己面前，所以拿著學生們的照片檔案去影印店輸出，自己在家剪了42張頭像，當時與某名家長私訊談事情，他便把學生頭像貼在教室椅子上的照片給家長看，結果對方「笑到並軌」。

事後網友們紛紛在臉書留言「有娛樂到大家，功德無量」、「表情還統一有夠好笑」、「老師也太好笑了吧」、「不是黑白的就好啊哈哈」、「這位老師很怕上課太孤單呦」。

(中時 )