影后巨星甄珍驚傳在香港因為滑倒撞擊到頭部動手術，她3月22日動刀，低調表示因為疫情期間不想驚擾友人，只由兒子章立衡陪伴，「動刀兩個鐘頭前才通知銀霞（妹妹），她嚇得半死」，甄珍手術後在醫院住院10天，出院後休養至今，表示恢復狀況良好，她開刀至今兩個月才被朋友發現，爽朗笑說：「我開刀時剃了頭，半邊到現在還是禿子，戴著帽子和朋友吃飯，朋友覺得吃飯怎麼戴帽子，可能因為這樣（開刀）就傳出去了，很謝謝大家的關心。」

甄珍表示，她之前就有血壓忽高忽低的問題，後來診斷出來是恐慌症，今年2月初在家滑手機，突然暈眩，腳一軟就摔倒在沙發上，臉部撞擊到旁邊的木質沙發椅，「整個臉都瘀青，像花貓一樣，我原以為只是外傷，就頂著花貓臉過年，後來心臟科醫師發現不對勁，幫我照核磁共振，發現腦部有積水和流血狀況，趕緊再到腦神經外科治療」，腦神經外科醫師檢查後認為狀況嚴重，立刻為她辦理住院手續並進行手術。甄珍三年前也曾在美國跌倒受傷，動了腦部手術，這是第2次動腦部手術，「這次手術從頭部前額開到後腦勺，傷口範圍比較廣」。

甄珍透露術後身體恢復良好，請影迷朋友放心，她也關心台灣的疫情狀況，不忘呼籲：「請在台灣的朋友們一定要多多小心，外出一定要戴口罩，盡量待在家中少外出，祝福大家平安。」

(中時 )